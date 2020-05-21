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Транспорт / Безопасность

Проект «Стенограмма безопасности» поможет упорядочить знаки и разметку на псковских дорогах

21 мая 2020 года, 14:28

Президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич в эфире ПАИ-live 21 мая рассказал о разработке нового проекта «Стенограмма безопасности». Его задача, сделать так, чтобы разметка и знаки заранее информировали водителей о ситуации на дороге. «Я сам много передвигаюсь по области, много мест опасных», - отметил Олег Мыслевич.

Он пояснил, что у участников ралли «глаз набит» - спортсмен оценивает расстояние, скорость, опасность после поворота, горки и так далее. «Мы готовы профессиональным взглядом посмотреть и привести дорогу к нормативу», - заявил президент Федерации автоспорта.

По его словам, некоторые предложения уже направлены в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и будут рассмотрены на межведомственной комиссии при губернаторе Михаиле Ведерникове. В частности, предлагается дублировать сплошную линию знаками «обгон запрещён» справа и слева. 

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