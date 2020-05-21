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Общество / Соцзащита

15 дискуссионных площадок организовали в рамках псковского форума НКО «Содействие»

21 мая 2020 года, 14:12

В рамках форума социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие», который проводился в Псковской области в онлайн-формате, были организованы 15 дискуссионных площадок. На них выступили федеральные и региональные эксперты, в том числе, представители Общественной палаты Российской Федерации, Фонда президентских грантов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

15 дискуссионных площадок организовали в рамках псковского форума НКО «Содействие»

Псковская правда

Одним из спикеров форума был губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который рассказал о разработке региональных мер поддержки для социально ориентированных НКО. 

Участники семинаров обсудили различные аспекты деятельности НКО в условиях противодействия угрозе пандемии, присоединились к международной конференц-сессии ИГСУ РАНХиГС, познакомились с возможностями платформы компании «МегаФон», площадки МОЯРОССИЯ.РФ, приобрели навыки по работе в социальных сетях со своей аудиторией, смогли получить консультацию психолога по вопросу профессионального выгорания.

Прозвучавшие на форуме предложения вошли в резолюцию, которую обсудили в рамках круглого стола «Ресурсные возможности региона».

Организаторы форума - Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, Общественная палата региона, Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018». Все мероприятия проводились на платформе генерального партнёра — компании ПАО «Мегафон». Информационную поддержку оказали Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», радиостанция «7 небо».

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