Автомобиль вылетел в кювет в Порховском районе

В Порховском районе на 15-м километре дороги Подсевы — Славковичи в кювет выделет автомобиль «Шевроле». Авария произошла 20 мая около 20:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За рулём автомашины находился 64-летний мужчина. Он не справился с управлением. Водитель получил травмы головы и ушибы. Его доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Ещё одно ДТП 20 мая случилось в Великих Луках. Там пострадала женщина-пешеход.