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Транспорт / Безопасность

Полученных в автошколе знаний недостаточно, чтобы ездить 120 км/ч, уверен Олег Мыслевич

21 мая 2020 года, 12:50

«Знаний, которые получили в автошколах, недостаточно, чтобы двигаться со скоростью 120 километров в час», - заявил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич в эфире ПАИ-live 21 мая. Он призвал водителей не быть самоуверенными за рулём, напомнив, что Правила дорожного движения написаны кровью.

Олег Мыслевич отметил, что многие автошколы хорошо готовят водителей, но им не хватает некоторых инструментов, например, в Пскове нет автодрома, где можно было бы подготовить водителя к выезду на загородную трассу. «В Корытово большая площадка автодрома, но разогнать до 60-70 километров в час автомобиль там нельзя, - пояснил он. - Чтобы практиковаться, такого места нет».

Президент Федерации автоспорта рассказал, что на соревнования по автомногоборью в 2004 году приехал водитель такси с 30-летним стажем. Ему предстояло проехать 400 метров вдоль конусов. «Он сбил все конусы, включились дворники, поворотники - не контролировал руки совсем», - отметил Олег Мыслевич. Он подчеркнул, что участие в автомногоборье может быть одним из элементов подготовки водителей. Также он обратил внимание на важность прохождения курсов контраварийной подготовки.

«Но основное, что могут сделать водители, - это соблюдать Правила дорожного движения, на загородной трассе ехать 80-90 километров в час, не больше, избегая обгонов», - сказал президент Федерации автоспорта. 

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