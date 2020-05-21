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Спорт / Соревнования

Олег Мыслевич надеется провести в полном формате этап Чемпионата России по ралли

21 мая 2020 года, 11:37

Президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич рассчитывает провести в полном формате этап Чемпионата России — ралли «Псков — 2020». Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 21 мая. Гонка была намечена на 4-5 июня, сейчас речь идёт о переносе соревнования на 1-4 октября.

«Мы хотим максимально сохранить Чемпионат России в полном формате, со зрителями, с городским спецучастком, как массовое мероприятие, а такие мероприятия будут разрешены в последнюю очередь», - отметил Олег Мыслевич.

По его словам, сейчас весь календарь соревнований смещается, рассматриваются разные варианты от разрешения на проведение ралли с июля-августа и даже с октября.

Олег Мыслевич добавил, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы совместить псковский этап Чемпионата России по ралли и финала Кубка России.

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