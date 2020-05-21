Седьмой этап Кубка России — ралли «Голубые озёра» перенесли на июнь

По его словам, соревнования были запланированы на апрель, затем их перенесли на 4-5 мая, но в этот момент продолжил действовать запрет на массовые мероприятия, поэтому даты гонки вновь были изменены.

Седьмой этап Кубка России — ралли «Голубые озёра-2020», который должен пройти в Псковской области, перенесли на 18-20 июня. Об этом сообщил президент региональной Федерации автоспорта Олег Мыслевич в эфире проекта ПАИ-live 21 мая.

«Ждем начала июня, чтобы понимать в какую сторону будут развиваться события с коронавирусом в Псковской области, соседних регионах, других регионах, гонщики из которых планируют участвовать», - отметил Олег Мыслевич. Он рассказал, что направил в Российскую автомобильную федерацию предложение по проведению соревнований в усечённом формате — без официального открытия, награждения, без зрителей. «Мы разработали сценарий онлайн-трансляции соревнования, бесконтактное судейство тоже уже возможно», - добавил президент Федерации автоспорта.

Он подчеркнул, что подготовка к проведению этапа Кубка России занимает 2-3 месяца, сейчас псковские организаторы полностью готовы к гонке. «Мы на низком старте», - заключил Олег Мыслевич.

В этом году Псковская область должна принять три этапа Кубка России по ралли, в том числе, финальный, и этап Чемпионата России.