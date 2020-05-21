Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Седьмой этап Кубка России — ралли «Голубые озёра» перенесли на июнь

21 мая 2020 года, 11:11

Седьмой этап Кубка России — ралли «Голубые озёра-2020», который должен пройти в Псковской области, перенесли на 18-20 июня. Об этом сообщил президент региональной Федерации автоспорта Олег Мыслевич в эфире проекта ПАИ-live 21 мая.

По его словам, соревнования были запланированы на апрель, затем их перенесли на 4-5 мая, но в этот момент продолжил действовать запрет на массовые мероприятия, поэтому даты гонки вновь были изменены.

Седьмой этап Кубка России — ралли «Голубые озёра» перенесли на июнь

Елена Лешкина

«Ждем начала июня, чтобы понимать в какую сторону будут развиваться события с коронавирусом в Псковской области, соседних регионах, других регионах, гонщики из которых планируют участвовать», - отметил Олег Мыслевич. Он рассказал, что направил в Российскую автомобильную федерацию предложение по проведению соревнований в усечённом формате — без официального открытия, награждения, без зрителей. «Мы разработали сценарий онлайн-трансляции соревнования, бесконтактное судейство тоже уже возможно», - добавил президент Федерации автоспорта.

Он подчеркнул, что подготовка к проведению этапа Кубка России занимает 2-3 месяца, сейчас псковские организаторы полностью готовы к гонке. «Мы на низком старте», - заключил Олег Мыслевич.

В этом году Псковская область должна принять три этапа Кубка России по ралли, в том числе, финальный, и этап Чемпионата России.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Олег Мыслевич надеется провести в полном формате этап Чемпионата России по ралли
Великолучанка попала в больницу в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля
Псковский бизнес активно откликается на предложения «Титан-Полимера»
Пилотный проект по взаимодействию между постами Скорой помощи запустят в Новосокольниках
Ещё один заражённый коронавирусом умер в Псковской области
На центральной площади в Новосокольниках установят фонтан
Территорию вокруг братской могилы в Новосокольниках благоустроят
Более 5 тысяч уведомлений вручили полицейские за нарушение режима самоизоляции
С 25 мая в Новосокольниках начнутся демонтажные работы в будущем корпусе инфекционного отделения

Комментарии

Авторизация
No comments
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется
Спорт на карантине

Спорт
10 апреля 10:05

Спорт на карантине

Как сохранить здоровье и хорошую форму в самоизоляции
Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев не переносит холод

Спорт
12 марта 17:28

Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев не переносит холод

Как ему помогают ПП и ЗОЖ, сколько лет он не простужался, где спортсмен начинал тренировки в Пскове и чем приверженцы зимнего плавания отличаются от моржей