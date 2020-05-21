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Происшествия / ДТП

Великолучанка попала в больницу в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля

21 мая 2020 года, 10:43

В Великих Луках 71-летняя женщина попала под колёса автомобиля УАЗ «Патриот» и с тяжёлыми травмами была госпитализирована. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. ДТП произошло у дома 11 по улице Вокзальной около 13:00 20 мая. УАЗом управлял 19-летний молодой человек. По предварительным данным, он не заметил женщину, которая внезапно вышла из-за припаркованного автомобиля.

Великолучанка попала в больницу в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля
Схема ДТП
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ещё один пешеход пострадал 19 мая около 23:00 в деревне Погорелка Псковского района на 307-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель. Там 54-летний водитель «Рено Логан» сбил 38-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пешехода доставили в больницу с ссадинами и переломами.

Великолучанка попала в больницу в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля
Фото с места аварии
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

По данным фактам УГИБДД проводит проверку. Дорожные полицейские призывают водителей и пешеходов быть внимательными, взаимовежливыми и предельно осторожными на дороге.

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