Великолучанка попала в больницу в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля

В Великих Луках 71-летняя женщина попала под колёса автомобиля УАЗ «Патриот» и с тяжёлыми травмами была госпитализирована. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. ДТП произошло у дома 11 по улице Вокзальной около 13:00 20 мая. УАЗом управлял 19-летний молодой человек. По предварительным данным, он не заметил женщину, которая внезапно вышла из-за припаркованного автомобиля.