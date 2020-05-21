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Экономика

Псковский бизнес активно откликается на предложения «Титан-Полимера»

21 мая 2020 года, 10:19
Председатель Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов рассказал о сотрудничестве завода «Титан-Полимер» с псковским бизнесом.

- У руководства завода «Титан-Полимер» в приоритете стоит кооперация с местными предпринимателями, - отметил Владимир Зубов.-Торгово-промышленная палата тесно сотрудничает с руководством строящегося завода «Титан-Полимер» на площадке «Моглино-2». 

Все субподрядные работы, связанные со строительством завода, инвестор старается распределить в первую очередь среди псковских компаний. Местному бизнесу предлагают в целом двенадцать разных направлений сотрудничества.

- Помимо этого у инвестора есть запросы по сопутствующим материалам, которые будут использовать в процессе производства. Например, изготовление и поставка втулок из картона, поддонов и многое другое. Речь, в том числе, о клининговых работах, об обеспечении питанием, работа связи, - рассказал Владимир Зубов. -Запросы инвестора передают нам, мы размещаем их на своём портале, члены ТПП, да и любые предприниматели могут напрямую обратиться к инвестору со своими предложениями. Эта работа уже приносит результаты, отклик со стороны псковского бизнеса идёт активный.



Псковский бизнес активно откликается на предложения «Титан-Полимера»
Строительство завода в Моглино
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