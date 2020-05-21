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Общество / Здоровье

Пилотный проект по взаимодействию между постами Скорой помощи запустят в Новосокольниках

21 мая 2020 года, 10:15

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерников, пост Скорой медицинской помощи в Новосокольниках станет пилотным для отработки взаимодействия с центральной диспетчерской службой, маршрутизации пациентов, обеспечения средствами индивидуальной защиты, халатами, формой. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

20 мая во время посещения поста, который находится в требующих ремонта помещениях, глава региона предложил рассмотреть возможность строительства модульного здания для размещения Скорой помощи. «Мы посмотрим, посчитаем. После этого примем окончательное решение», — отметил Михаил Ведерников.

Также он озвучил инициативу по разработке единой формы для сотрудников Скорой медицинской помощи. К этой работе планируется привлечь местных производителей.

Сотрудники новосокольнического поста Скорой помощи поблагодарили главу региона за оперативную реакцию на их обращение и проработку актуальных вопросов. Михаил Ведерников призвал их открыто говорить об имеющихся проблемах региональным властям, руководству муниципалитета, профильному профсоюзу. Такое взаимодействие, подчеркнул губернатор, позволит оперативно решать вопросы.

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