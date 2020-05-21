Ещё один заражённый коронавирусом умер в Псковской области

В Псковской области умер ещё один заражённый коронавирусом. Таким образом, количество летальных исходов увеличилось до 10, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

На сегодняшний день подтверждены 513 случаев коронавируса, за сутки заболевание выявили у 19 человек.

Выписаны после излечения 20 мая были 14 человек. Всего на данный момент выздоровели 182 заражённых.

Больше всего заболевших по-прежнему в Пскове — 170 человек. На втором месте находится Островский район (64 человека), на третьем — Псковский (51 человек). В Великих Луках подтверждены 42 случая, в Невельском районе — 41.

Всего в области провели 17 тыс. 724 исследования на коронавирус.