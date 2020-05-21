Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ещё один заражённый коронавирусом умер в Псковской области

21 мая 2020 года, 09:15

В Псковской области умер ещё один заражённый коронавирусом. Таким образом, количество летальных исходов увеличилось до 10, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

На сегодняшний день подтверждены 513 случаев коронавируса, за сутки заболевание выявили у 19 человек.

Выписаны после излечения 20 мая были 14 человек. Всего на данный момент выздоровели 182 заражённых.

Больше всего заболевших по-прежнему в Пскове — 170 человек. На втором месте находится Островский район (64 человека), на третьем — Псковский (51 человек). В Великих Луках подтверждены 42 случая, в Невельском районе — 41.

Всего в области провели 17 тыс. 724 исследования на коронавирус. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Олег Мыслевич надеется провести в полном формате этап Чемпионата России по ралли
Седьмой этап Кубка России — ралли «Голубые озёра» перенесли на июнь
Великолучанка попала в больницу в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля
Псковский бизнес активно откликается на предложения «Титан-Полимера»
Пилотный проект по взаимодействию между постами Скорой помощи запустят в Новосокольниках
На центральной площади в Новосокольниках установят фонтан
Территорию вокруг братской могилы в Новосокольниках благоустроят
Более 5 тысяч уведомлений вручили полицейские за нарушение режима самоизоляции
С 25 мая в Новосокольниках начнутся демонтажные работы в будущем корпусе инфекционного отделения

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Холодно/горячо

Общество
20 мая 09:24

Холодно/горячо

Псковичи разошлись во мнениях: нужно ли снова включать отопление?
Миссия выполнима

Общество
19 мая 14:25

Миссия выполнима

Добровольчество - это не про толстовку с логотипом, а про фундамент гражданского общества.
Простуда – фактор риска?

Общество / Здоровье
18 мая 15:54

Простуда – фактор риска?

Могут ли частые ОРВИ создать иммунитет от коронавируса или несут дополнительную угрозу