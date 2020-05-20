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Общество

На центральной площади в Новосокольниках установят фонтан

20 мая 2020 года, 21:21

Губернатор Михаил Ведерников, который сегодня, 20 мая, находится в рабочей поездке по Новосокольникам, обсудил с главой района Виталием Соловьевым реализацию нацпроектов. Около 3,2 млн рублей выделено для закупки автоклуба в рамках нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба областной администрации. Для одного из сельских домов культуры за счет экономии средств также купят оборудование.

В двух сельских школах начнут работу образовательные пространства «Точка роста». На закупку оборудования для них выделено более 1,7 млн рублей. 

В настоящее время благоустраивают площадь по улице Базарной, работы идут в рамках проекта «Комфортная городская среда».  Уже завершили устройство дренажа и начали земельные работы. В общей сложности на приведение в порядок площадки направят более 2 млн рублей. Глава района представил губернатору и эскиз фонтана, который будет размещен на площади. Речь зашла и о предстоящем ремонте улицы Партизанской, где планируют заменить асфальтовое покрытие и бордюрный камень. На эти цели выделено около 12 млн рублей.

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