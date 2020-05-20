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Общество

Более 5 тысяч уведомлений вручили полицейские за нарушение режима самоизоляции

20 мая 2020 года, 18:49

Более 5 тысяч уведомлений вручили полицейские за нарушение режима самоизоляции. Речь идет о людям старше 65 лет, которые находились на улице.Такие данные прозвучали сегодня, 20 мая, на заседании Президиума Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона, которое провел губернатор Михаил Ведерников в администрации Псковской области. Участники заседания обсудили полноту соблюдения в Псковской области установленных карантинных мероприятий и правил поведения в условиях режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба областной администрации.

По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александра Нестерука, в регионе по-прежнему отмечается рост новых случаев. Тем не менее уровень заболеваемости в Псковской области в настоящее время ниже не только общероссийского показателя, но и большинства граничащих с регионом иностранных государств и соседних областей.

На территории региона по-прежнему действуют посты, на которых с начала ограничительных мер проверено свыше 250 тыс транспортных средств. Не допущены к выезду за пределы мест постоянного проживания более 6,5 тысяч человек.  


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