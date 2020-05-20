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Общество / Здоровье

С 25 мая в Новосокольниках начнутся демонтажные работы в будущем корпусе инфекционного отделения

20 мая 2020 года, 17:58

С 25 мая в Новосокольниках начнутся демонтажные работы в здании, где в будущем разместится инфекционное отделение Великолукской межрайонной больницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С 25 мая в Новосокольниках начнутся демонтажные работы в будущем корпусе инфекционного отделения

Псковское агентство информации

Здание 20 мая осмотреть губернатор Михаил Ведерников. Он оценил объем работ, которые уже проведены: ранее там уже начался демонтаж внутренних перегородок, была проведена очистка помещений от старой мебели. Председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов отметил, что технически помещения находятся в хорошем состоянии. Он подчеркнул, что места для размещения специализированного учреждения инфекционного профиля вполне достаточно, поскольку площадь здания составляет около 4,5 тыс кв. метров.

Представитель подрядной организации сообщил, что на демонтаж ненужных конструкций уйдет около месяца, к работам привлекут субподрядные организации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо подготовить специализированный проект, разработкой которого должны заниматься специалисты, имеющие опыт создания подобных объектов здравоохранения, чтобы все нюансы были продуманы еще на этапе проектирования. В дальнейшем во время проведения реконструкции должны осуществляться и авторское руководство за проектом.

Псковская область в рамках реализации проекта по модернизации инфекционных стационаров на территории региона заручилась поддержкой Президента России Владимира Путина. При поддержке федерального центра планируется создать областную клиническую инфекционную больницу с профильными корпусами в Пскове и Великих Луках. 

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