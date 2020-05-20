Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Модульное здание возведут для Скорой помощи в Новосокольниках

20 мая 2020 года, 17:19

Модульное здание возведут в Новосокольниках для размещения пункта Скорой медицинской помощи. Такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения медицинского учреждения 20 мая, сообщает Псковское агентство информации.

Модульное здание возведут для Скорой помощи в Новосокольниках

Псковское агентство информации

Работники Скорой помощи пожаловались главе региона на состояние здания. Также были обращения по поводу нехватки средств индивидуальной защиты. Во время посещения пункта Скорой помощи губернатор подчеркнул, что все работники должны быть обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты. «По СИЗам мы поговорили, чтобы на ковидный вызов у всех были маски, перчатки, костюмы, то есть если ковидный пациент - вернулись в машину, оделись, должен быть дежурный комплект», - заявил Михаил Ведерников.

Также он уточнил, все ли выплаты получили работники Скорой. Они заверили, что деньги были перечислены в полном объёме.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Территорию вокруг братской могилы в Новосокольниках благоустроят
Более 5 тысяч уведомлений вручили полицейские за нарушение режима самоизоляции
С 25 мая в Новосокольниках начнутся демонтажные работы в будущем корпусе инфекционного отделения
Законопроект о запрете «наливаек» Псковское облсобрание рассмотрит в июне
Узурпацией власти считает работу Ульяны Михайловой председатель профсоюза работников образования
Специалисты Центра Алмазова отметили хорошую обеспеченность аппаратами ИВЛ псковского COVID-центра
Более миллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка из Пскова
68% новорождённых регистрируют в Псковском перинатальном центре
В Псковской области снова ожидаются грозы

Комментарии

Авторизация
No comments
Холодно/горячо

Общество
20 мая 09:24

Холодно/горячо

Псковичи разошлись во мнениях: нужно ли снова включать отопление?
Миссия выполнима

Общество
19 мая 14:25

Миссия выполнима

Добровольчество - это не про толстовку с логотипом, а про фундамент гражданского общества.
Простуда – фактор риска?

Общество / Здоровье
18 мая 15:54

Простуда – фактор риска?

Могут ли частые ОРВИ создать иммунитет от коронавируса или несут дополнительную угрозу