Модульное здание возведут для Скорой помощи в Новосокольниках

Модульное здание возведут в Новосокольниках для размещения пункта Скорой медицинской помощи. Такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения медицинского учреждения 20 мая, сообщает Псковское агентство информации .

Работники Скорой помощи пожаловались главе региона на состояние здания. Также были обращения по поводу нехватки средств индивидуальной защиты. Во время посещения пункта Скорой помощи губернатор подчеркнул, что все работники должны быть обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты. «По СИЗам мы поговорили, чтобы на ковидный вызов у всех были маски, перчатки, костюмы, то есть если ковидный пациент - вернулись в машину, оделись, должен быть дежурный комплект», - заявил Михаил Ведерников.

Также он уточнил, все ли выплаты получили работники Скорой. Они заверили, что деньги были перечислены в полном объёме.