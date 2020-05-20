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Общество / Закон

Законопроект о запрете «наливаек» Псковское облсобрание рассмотрит в июне

20 мая 2020 года, 16:55

Законопроект о запрете «наливаек» Псковское областное Собрание депутатов рассмотрит в июне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект о запрете «наливаек» Псковское облсобрание рассмотрит в июне

Пресс-служба Псковского областного Собрания

Как отметил председатель Собрания Александр Котов, законопроект готов и обсуждается, но для его принятия необходимо провести оценку регулирующего воздействия, что не получится сделать к сессии, намеченной на 28 мая.

«Депутаты уже сейчас могут ознакомиться с документом и внести свои предложения, если они появятся. Я предлагаю идти по пути полного запрета таких заведений в многоквартирных домах», - сказал Александр Котов.

Члены Совета Собрания согласились, что проблема требует оперативного вмешательства. Парламентарии подчеркнули, что поступает очень много обращений, связанных с нарушениями покоя граждан заведениями, торгующими алкоголем на вынос.

До июньской сессии депутаты намерены найти компромиссный вариант, который позволит работать точкам питания, соблюдающим все требования и не нарушающим покой жителей многоквартирных домов. 

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