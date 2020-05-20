Специалисты Центра Алмазова отметили хорошую обеспеченность аппаратами ИВЛ псковского COVID-центра

Хорошую обеспеченность псковского COVID-центра аппаратами для искусственной вентиляции лёгких отметили ведущие реаниматологи Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова. Они прибыли в Псковскую область для оказания консультативной помощи медикам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Делегацию возглавляет заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, профессор Вадим Мазурок.

Во время посещения регионального COVID-центра на базе Псковской городской больнице Вадим Мазурок подчеркнул, что увеличение числа специализированного оборудования, а область недавно приобрела 60 аппаратов ИВЛ, — это грамотное решение. Он рекомендовал псковским медикам максимально широко использовать в лечении неинвазивные аппараты.

Также Вадим Мазурок посоветовал увеличить численность среднего и младшего медицинского персонала, постоянно повышать квалификацию специалистов всех уровней. В настоящее время псковские медики являются постоянными участниками онлайн вебинаров и лекций, которые проводят ведущие российские ученые-практики, в том числе Федерального медико-биологического агентства России и Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. Со своей стороны представители Национального медицинского исследовательского центра им В. А. Алмазова также выразили готовность оказывать оперативную консультативную поддержку псковским медикам по работе с COVID -пациентами.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил представителей Центра Алмазова. На встрече с ними глава региона обсудил ситуацию по мобилизации ресурсов системы здравоохранения в условиях пандемии, какие дополнительные усилия должны быть приняты по организации работы лечебных учреждений.

По итогам встречи Михаил Ведерников дал ряд поручений в части привлечения дополнительных специалистов для лечебных учреждений, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции. Он отметил, что необходимо пересмотреть внутренние резервы, в том числе и по подключению к работе медиков из муниципальных образований. Кроме того, глава региона заявил о необходимости усилить информационную работу с населением, чтобы граждане обращались за медицинской помощью при появлении первых признаков.