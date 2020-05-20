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Происшествия / Преступление

Более миллиона рублей перевела мошенникам пенсионерка из Пскова

20 мая 2020 года, 14:46

1 млн 189 тыс. рублей перевела 72-летняя жительница Пскова мошенникам. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он рассказал пенсионерке, что мошенники пытаются завладеть её деньгами, и чтобы спасти средства, нужно перевести их на другой счёт, что она и сделала.

После разговора с человеком, который представился сотрудником банка, денег также лишилась 24-летняя студентка из Пскова. С её карты пропали 58 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ещё одной жертвой мошенников оказался 30-летний житель Великих Лук. Он заинтересовался на сайте в Интернете объявлением о продаже мобильного телефона, списался с продавцом. Обещанного телефона мужчина так и не получил, но при этом лишился более 50 тысяч рублей. Ведется следствие.

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