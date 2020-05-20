68% новорождённых регистрируют в Псковском перинатальном центре

68% детей регистрируют в отделении ЗАГС, который открыт в Псковском перинатальном центре. Об этом сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов в эфире ПАИ-live 20 мая.

С января по апрель в Пскове на свет появился 871 ребёнок, 596 свидетельств о рождении были выданы непосредственно в перинатальном центре.

По словам Сергея Шерстобитова, в Великих Луках в роддоме регистрируют примерно 44% детей.

Он отметил, что планируется открыть отделение ЗАГС в роддоме Островской межрайонной больнице.