68% новорождённых регистрируют в Псковском перинатальном центре

68% детей регистрируют в отделении ЗАГС, который открыт в Псковском перинатальном центре. Об этом сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов в эфире ПАИ-live 20 мая.
68% детей регистрируют в отделении ЗАГС, который открыт в Псковском перинатальном центре. Об этом сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов в эфире ПАИ-live 20 мая.
С января по апрель в Пскове на свет появился 871 ребёнок, 596 свидетельств о рождении были выданы непосредственно в перинатальном центре.
По словам Сергея Шерстобитова, в Великих Луках в роддоме регистрируют примерно 44% детей.
Он отметил, что планируется открыть отделение ЗАГС в роддоме Островской межрайонной больнице.