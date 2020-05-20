Онлайн-трансляции свадеб организует Дворец бракосочетания в Пскове

Дворец бракосочетания в Пскове организует онлайн-трансляции свадеб. Об этом рассказал председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов в эфире ПАИ-live 20 мая. По его словам, на прошлой неделе новой услугой воспользовалась одна пара.

«Идея Театрально-концертной дирекции Псковской области. Задумка интересная, перспективная, но не в полной мере востребованная», - отметил Сергей Шерстобитов.

В связи с действием ограничительных мер из-за коронавируса, сейчас церемонии бракосочетания проводятся без гостей, на них присутствуют только жених и невеста. В Пскове за первые 4 месяца года зарегистрировали 306 браков.