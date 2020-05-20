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Политика / Власть

Отчёт псковского губернатора заслушают депутаты 28 мая

20 мая 2020 года, 11:58

Отчёт губернатора Псковской области о работе администрации региона в 2019 году заслушают депутаты Псковского областного Собрания на сессии 28 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Отчёт псковского губернатора заслушают депутаты 28 мая

Пресс-служба Псковского областного Собарния

20 мая на совете Собрания его председатель Александр Котов предложил сохранить дистанционный формат работы, который был введён из-за распространения коронавируса.

В этой связи парламентарии обсудили возможности проведения традиционных встреч губернатора с фракциями в Собрании. Было решено, что с малочисленными фракциями глава региона встретиться очно, а с «Единой Россией» - в формате видеоконференции.

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