Отчёт псковского губернатора заслушают депутаты 28 мая

Отчёт губернатора Псковской области о работе администрации региона в 2019 году заслушают депутаты Псковского областного Собрания на сессии 28 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

20 мая на совете Собрания его председатель Александр Котов предложил сохранить дистанционный формат работы, который был введён из-за распространения коронавируса.

В этой связи парламентарии обсудили возможности проведения традиционных встреч губернатора с фракциями в Собрании. Было решено, что с малочисленными фракциями глава региона встретиться очно, а с «Единой Россией» - в формате видеоконференции.