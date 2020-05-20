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Общество / Здоровье

Травматологи Псковской горбольницы подключились к лечению больных с коронавирусом

20 мая 2020 года, 11:23

Коллектив травматолого-ортопедического отделения Псковской городской больницы подключился к лечению больных коронавирусом. Это заведующий отделением Алексей Зайцев и травматологи Александр Иванов, Александр Криворотов, Алексей Федоров и Иосиф Хорак. О медиках рассказал на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Травматологи Псковской горбольницы подключились к лечению больных с коронавирусом

Фото со страницы Михаила Ведерникова в Instagram

«В условиях угрозы пандемии нагрузка на систему здравоохранения многократно выросла. Поэтому принципиально важным направлением стала адаптация всех ресурсов под оперативные задачи. В рамках этой работы многие врачи перепрофилировались и наравне с пульмонологами взялись за лечение пневмонии и коронавируса», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил медиков за труд. «Наши врачи с готовностью ответили на новый вызов, приняли на себя риски и ответственность по противодействию коронавирусу», - подчеркнул он.

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