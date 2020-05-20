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Общество / Образование

В дежурных группах в псковских детсадах нет заболевших коронавирусом

20 мая 2020 года, 10:25

Заболевших коронавирусом в дежурных группах в детских садах Псковской области нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что текущий формат работы детсадов показал свою эффективность.

В дежурных группах в псковских детсадах нет заболевших коронавирусом

Андрей Степанов

По словам главы региона, учитывая эпидемиологическую ситуацию, Роспотребнадзор рекомендует сохранить формат дежурных групп до 1 июня. «Пусть есть некоторые сопутствующие неудобства, это предохраняет от многих лишних рисков», - отметил он.

Михаил Ведерников добавил, что летом загрузка детских садов снижается, поэтому до конца мая регион будет готовиться к запуску системы дошкольного образования в обычном режиме.

«Торопиться не нужно, держим ситуацию с коронавирусом под контролем», - заявил губернатор. 

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