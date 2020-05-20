Псковичам напомнили о правилах газовой безопасности

В связи с резким сезонным похолоданием после окончания отопительного сезона, АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает о необходимости соблюдения правил газовой безопасности.
В связи с резким сезонным похолоданием после окончания отопительного сезона, АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает о необходимости соблюдения правил газовой безопасности.
Также запрещено пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках. Перед использованием газовых приборов необходимо проверять наличие тяги.
Запрещается оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.
С полным перечнем Правил безопасного использования газового оборудования можно ознакомиться на сайте компании.