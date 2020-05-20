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Общество / Здоровье

34 новых случая коронавируса выявили в Псковской области за сутки

20 мая 2020 года, 09:20

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 34 новых случая коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Всего в регионе 494 заболевших.

34 новых случая коронавируса выявили в Псковской области за сутки

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Постепенное снижение, которого мы так долго добивались, прервалось резким скачком, - отметил глава региона. - Будем надеяться на лучшее, и что в пятницу принятые смягчения ограничительных мер не придётся пересматривать».

Выздоровели в регионе 168 человек, умерли — девять.

По последним данным, были проведены 16 тыс. 968 исследований на коронавирус.

В соответствии с приказом комитета по здравоохранению Псковской области, пациенты с лёгкой формой заболевания могут проходить лечение на дому. 

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