34 новых случая коронавируса выявили в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 34 новых случая коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Всего в регионе 494 заболевших.

«Постепенное снижение, которого мы так долго добивались, прервалось резким скачком, - отметил глава региона. - Будем надеяться на лучшее, и что в пятницу принятые смягчения ограничительных мер не придётся пересматривать».

Выздоровели в регионе 168 человек, умерли — девять.

По последним данным, были проведены 16 тыс. 968 исследований на коронавирус.

В соответствии с приказом комитета по здравоохранению Псковской области, пациенты с лёгкой формой заболевания могут проходить лечение на дому.