Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

В регион поступила первая партия противопожарной техники

19 мая 2020 года, 20:45

Три лесопожарных колесных трактора поступили в Псковскую область в рамках национального проекта «Экология», сообщили в пресс-службе областной администрации. Каждый трактор уже оснащен лесным плугом и лопатой.

Техника предназначена для создания заградительных противопожарных минерализованных полос, кроме того, будет использоваться при выполнении противопожарных мероприятий, а также на работах по воспроизводству лесов.

Поступившие трактора будут переданы в Псковский, Невельский и Опочецкий районы.

Всего в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Экология» на приобретение противопожарной техники в Псковской области будет направлено более 45 миллионов рублей. На указанные средства помимо уже поставленной техники будет закуплено 5 лесопожарных автоцистерн, 4 лесопатрульных комплекса повышенной проходимости, 5 грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, 2 мобильных вездехода и 1 моторная лодка.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области пациенты с легкой формой коронавируса смогут лечиться дома
Продуктовые наборы заканчивают выдавать школьникам региона
На выборах главы облсовпрофа профсоюз работников леса не поддержит Ульяну Михайлову
Тёплый июнь в Псковской области обещают синоптики
Не перекладывать ответственность на губернаторов и врачей по выплатам медикам призвал Путин Правительство
Банки реструктуризовали 380 кредитов псковских предпринимателей
Михеев: Ситуация с коронавирусом не остановила ключевые инвестпроекты
«Чудской проект» запустил эко-портал Псковской области
Михаил Ведерников вместе с профсоюзами проверит наличие средств защиты в новосокольнической «скорой»

Комментарии

Авторизация
No comments
Миссия выполнима

Общество
19 мая 14:25

Миссия выполнима

Добровольчество - это не про толстовку с логотипом, а про фундамент гражданского общества.
Простуда – фактор риска?

Общество / Здоровье
18 мая 15:54

Простуда – фактор риска?

Могут ли частые ОРВИ создать иммунитет от коронавируса или несут дополнительную угрозу
Все соседи онлайн

Общество
15 мая 17:12

Все соседи онлайн

Представители НКО учатся эффективной работе на удаленке