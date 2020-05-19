В регион поступила первая партия противопожарной техники

Три лесопожарных колесных трактора поступили в Псковскую область в рамках национального проекта «Экология», сообщили в пресс-службе областной администрации. Каждый трактор уже оснащен лесным плугом и лопатой.

Техника предназначена для создания заградительных противопожарных минерализованных полос, кроме того, будет использоваться при выполнении противопожарных мероприятий, а также на работах по воспроизводству лесов.

Поступившие трактора будут переданы в Псковский, Невельский и Опочецкий районы.

Всего в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Экология» на приобретение противопожарной техники в Псковской области будет направлено более 45 миллионов рублей. На указанные средства помимо уже поставленной техники будет закуплено 5 лесопожарных автоцистерн, 4 лесопатрульных комплекса повышенной проходимости, 5 грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, 2 мобильных вездехода и 1 моторная лодка.