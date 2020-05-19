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Общество / Соцзащита

Продуктовые наборы заканчивают выдавать школьникам региона

19 мая 2020 года, 19:26

Завершается выдача продуктовых наборов для школьников за май. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, выдача наборов завершена во всех районах, осталось раздать их только в Пскове, где получателями станут более 13 000 учеников.

Всего же наборы получат более 39 тысяч учеников. В набор входят рыбные консервы, овсяные хлопья, гречка, мука, макароны, сахар, сухой завтрак, подсолнечное масло, сок, молоко, чёрный чай, какао, сгущённое молоко, шоколад, печенье.

В мае на закупку продуктовых наборов выделено около 58 млн рублей из областного бюджета. Наборы выдаются ученикам 1-4 классов (более 27 тысяч детей), ученикам 5-11 классов из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья (порядка 11 тысяч детей) и детям, находящимся на семейной форме обучения (около 200 детей).

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