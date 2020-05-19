Тёплый июнь в Псковской области обещают синоптики

Тёплый июнь прогнозируется в Псковской области. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

Ночные температуры воздуха ожидаются от 10 до 15 градусов, днём - от 20 до 25. При этом не исключаются периоды похолодания, когда днём термометры будут показывать не выше 15 градусов, а ночами — от 4 до 9.

Аналогичная погода ожидается в Ленинградской и Новгородской областях.