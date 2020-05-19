Не перекладывать ответственность на губернаторов и врачей по выплатам медикам призвал Путин Правительство

Президент России Владимир Путин призвал Правительство РФ не перекладывать ответственность на губернаторов и главных врачей за сбой в выплатах медицинским работникам президентских надбавок. Об этом он заявил на совещании с кабинетом министров и главами регионов 19 мая, пишут федеральные СМИ.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что в нескольких регионах его ведомству пришлось в ручном режиме контролировать начисление выплат медикам, работающим с коронавирусными больными. "Поэтому к губернаторам и главным врачам у нас всё-таки возникали вопросы по быстрому и точному доведению средств непосредственно до работников», - отметил он.

«Вопросы всегда есть ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплаты за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже», - отреагировал глава государства.

В Псковской области медицинские работники получили выплаты в срок.