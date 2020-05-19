Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Инвестиции

Банки реструктуризовали 380 кредитов псковских предпринимателей

19 мая 2020 года, 16:18

Банки провели реструктуризацию 380 кредитов бизнеса в Псковской области. Общая сумма превысила 1 млрд рублей, сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политик региона Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 19 мая. По его словам, ряд крупных предприятий области также уже получили отсрочки по кредитам.

«Аналогичная программа работает на базе Фонда гарантий и развития предпринимательства. Уже одобрена 51 заявка на 80 млн рублей», - отметил Андрей Михеев. Он добавил, что до конца мая регион рассчитывает получить 23 млн рублей и оперативно довести их до Фонда гарантий и развития предпринимательства.

Председатель комитета напомнил, что с 1 мая налоговые органы начали принимать заявки от малого и среднего бизнеса на получение субсидии на заработную плату сотрудникам. По данным на 18 мая, заявки подали более 2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Андрей Михеев добавил, что в апреле деятельность в Псковской области приостановили 7,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Промежуточный итог, подчеркнул он, можно будет подвести в июне.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На выборах главы облсовпрофа профсоюз работников леса не поддержит Ульяну Михайлову
Тёплый июнь в Псковской области обещают синоптики
Не перекладывать ответственность на губернаторов и врачей по выплатам медикам призвал Путин Правительство
Михеев: Ситуация с коронавирусом не остановила ключевые инвестпроекты
«Чудской проект» запустил эко-портал Псковской области
Михаил Ведерников вместе с профсоюзами проверит наличие средств защиты в новосокольнической «скорой»
Четверо членов псковского Молодёжного парламента пойдут на предварительное голосование «Единой России»
Запись первоклассников в псковские школы переведена в онлайн
Более 100 тысяч рублей лишилась псковичка при попытке вернуть «ошибочный платёж»

Комментарии

Авторизация
No comments
Мал мала меньше (инфографика)

Экономика
14 мая 10:10

Мал мала меньше (инфографика)

С 1 июля в Псковской области вводится новый налоговый режим, который позволит множеству «микропредпринимателей» выйти из тени
Не «Ура, каникулы!»

Экономика
7 мая 14:27

Не «Ура, каникулы!»

Малый бизнес Псковской области постепенно возвращается к работе
Ипотека: слишком рано или слишком поздно?

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
7 мая 10:29

Ипотека: слишком рано или слишком поздно?

«Псковская правда» выяснила, можно ли сейчас купить квартиру так, чтобы потом не было мучительно больно