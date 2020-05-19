Банки реструктуризовали 380 кредитов псковских предпринимателей

Банки провели реструктуризацию 380 кредитов бизнеса в Псковской области. Общая сумма превысила 1 млрд рублей, сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политик региона Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 19 мая. По его словам, ряд крупных предприятий области также уже получили отсрочки по кредитам.

«Аналогичная программа работает на базе Фонда гарантий и развития предпринимательства. Уже одобрена 51 заявка на 80 млн рублей», - отметил Андрей Михеев. Он добавил, что до конца мая регион рассчитывает получить 23 млн рублей и оперативно довести их до Фонда гарантий и развития предпринимательства.

Председатель комитета напомнил, что с 1 мая налоговые органы начали принимать заявки от малого и среднего бизнеса на получение субсидии на заработную плату сотрудникам. По данным на 18 мая, заявки подали более 2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Андрей Михеев добавил, что в апреле деятельность в Псковской области приостановили 7,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Промежуточный итог, подчеркнул он, можно будет подвести в июне.