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Экономика / Инвестиции

Михеев: Ситуация с коронавирусом не остановила ключевые инвестпроекты

19 мая 2020 года, 15:42

Ситуация с коронавирусом не отразилась на реализации ключевых инвестиционных проектов в Псковской области. Об этом заявил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 19 мая. «Мы проводим мониторинг, проверяем стратегические проекты, нельзя говорить о какой-то критической приостановке проектов», - отметил он.

По словам Андрея Михеева, проекты, реализация которых началась раньше развития ситуации с коронавирусом, продолжаются, а те, старт которых пришёлся на пандемию, притормозились.

Он отметил, что на пандемию наложились экономические факторы, процесс колебания валют. «Мы помогаем инвесторам найти инструменты поддержки, Фонд развития промышленности, например», - рассказал гость эфира. В качестве примера он привёл одного из резидентов ОЭЗ «Моглино», которому банк одобрил заём на покупку оборудования.

Говоря о работе «Моглино» в целом, Андрей Михеев подчеркнул, число резидентов не сокращалось, деятельность всех продолжается, плюс рассматривается новый инвестиционный проект.

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