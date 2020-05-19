Михаил Ведерников вместе с профсоюзами проверит наличие средств защиты в новосокольнической «скорой»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с председателем Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжеликой Шундер о совместном выезде на станцию Скорой медицинской помощи в Новосокольники с целью проверки наличия средств индивидуальной защиты. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

Ранее поступила жалоба на нехватку средств индивидуальной защиты на станции Скорой помощи в Новосокольниках, позже областной комитет по здравоохранению опроверг эту информацию. «Пост не занимается перевозкой пациентов с подозрением на коронавирус. Эта обязанность возложена на Великолукский пост Скорой помощи. При этом средства индивидуальной защиты должны быть в полном ассортименте и в нужном количестве. На месте разберёмся, с чем связано обращение», - подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что отчёты на бумаге не всегда совпадают с реальностью.