Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Михаил Ведерников вместе с профсоюзами проверит наличие средств защиты в новосокольнической «скорой»

19 мая 2020 года, 14:43

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с председателем Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжеликой Шундер о совместном выезде на станцию Скорой медицинской помощи в Новосокольники с целью проверки наличия средств индивидуальной защиты. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников вместе с профсоюзами проверит наличие средств защиты в новосокольнической «скорой»

Дарья Хваткова

Ранее поступила жалоба на нехватку средств индивидуальной защиты на станции Скорой помощи в Новосокольниках, позже областной комитет по здравоохранению опроверг эту информацию. «Пост не занимается перевозкой пациентов с подозрением на коронавирус. Эта обязанность возложена на Великолукский пост Скорой помощи. При этом средства индивидуальной защиты должны быть в полном ассортименте и в нужном количестве. На месте разберёмся, с чем связано обращение», - подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что отчёты на бумаге не всегда совпадают с реальностью.

Михаил Ведерников вместе с профсоюзами проверит наличие средств защиты в новосокольнической «скорой»

Пресс-служба администрации Псковской области

Также Михаил Ведерников и Анжелика Шундер обсудили текущее состояние федеральных и региональных выплат медикам, а также ряд наиболее актуальных проблем системы здравоохранения в Псковской области. «Искренне благодарю Анжелику Николаевну за активную позицию, тесное и конструктивное сотрудничество и заботу о наших медиках», - заключил губернатор.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На выборах главы облсовпрофа профсоюз работников леса не поддержит Ульяну Михайлову
Тёплый июнь в Псковской области обещают синоптики
Не перекладывать ответственность на губернаторов и врачей по выплатам медикам призвал Путин Правительство
Банки реструктуризовали 380 кредитов псковских предпринимателей
Михеев: Ситуация с коронавирусом не остановила ключевые инвестпроекты
«Чудской проект» запустил эко-портал Псковской области
Четверо членов псковского Молодёжного парламента пойдут на предварительное голосование «Единой России»
Запись первоклассников в псковские школы переведена в онлайн
Более 100 тысяч рублей лишилась псковичка при попытке вернуть «ошибочный платёж»

Комментарии

Авторизация
No comments
Миссия выполнима

Общество
19 мая 14:25

Миссия выполнима

Добровольчество - это не про толстовку с логотипом, а про фундамент гражданского общества.
Простуда – фактор риска?

Общество / Здоровье
18 мая 15:54

Простуда – фактор риска?

Могут ли частые ОРВИ создать иммунитет от коронавируса или несут дополнительную угрозу
Все соседи онлайн

Общество
15 мая 17:12

Все соседи онлайн

Представители НКО учатся эффективной работе на удаленке