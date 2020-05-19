Четверо членов псковского Молодёжного парламента пойдут на предварительное голосование «Единой России»

Четверо членов Молодежного парламента при Псковском областном Собрании намерены принять участие в процедуре внутрипартийного голосования «Единой России». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Молодежного совета при главе Псковского района Екатерина Анисимова и молодой учитель начальных классов в Инженерно-лингвистической гимназии Полина Кушнир хотят идти от «Единой России» на выборы в Тямшанской и Завеличенской волостях Псковского района. Председатель Молодежного совета при главе Островского района Олеся Горохова подала документы на участие в предварительном голосовании по определению кандидата на выборы по округу № 13 городского поселения «Остров». Учитель Себежской общеобразовательной школы Александр Белов планирует участвовать в выборах депутата районного Собрания.

Сейчас будущие участники предварительного внутрипартийного голосования участвуют в еженедельных семинарах с куратором Молодёжного парламента, вице-спикером Псковского областного Собрания Виктором Остренко. Далее у них будут мастер-классы по ведению дебатов и социальных сетей, по изучению правовых аспектов выборного процесса и ораторскому мастерству.

Председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова отметила, что ещё на первой встрече нового созыва парламента шла речь о том, что одной из главный задач становится участие в выборах. «Не все готовы быть кандидатами, но изучить тонкости избирательного процесса интересно многим. Наше объединение сформировано при законодательном органе власти – политическом, и, конечно, мы не должны ограничиваться только проектной деятельностью», - подчеркнула она.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов уверен, что опыт, который члены Молодёжного парламента приобретут, участвуя в избирательных кампаниях, обязательно пригодится им в будущем. «Ребята правильно делают, что не боятся и пробуют свои силы. Может быть, не всем удастся победить в предварительном голосовании, это не так-то просто, но важен сам процесс участия», - заявил он.