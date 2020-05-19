Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Запись первоклассников в псковские школы переведена в онлайн

19 мая 2020 года, 12:30

Запись детей в первые классы школ Пскова переведена в онлайн-режим, при этом подать заявление можно по электронной почте и даже в Инстаграме. Об этом сообщила начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире ПАИ-live 19 мая.

Она отметила, что основная масса родителей успела подать заявления до начала ограничительных мер по коронавирусу. «Ни один первоклашка без места в школе не останется. Мы говорим: «Подавайте заявления, мы места найдем», - подчеркнула Анна Кузыченко.

Она выразила надежду, что 1 сентября удастся провести в обычном формате. «Мы видим рекомендации Роспотребнадзора, видим, насколько всё меняется. Сегодня рекомендовано не начинать уроки для всех в одно время, минимизировать встречи в спортзале - для Пскова это будет сложным вопросом. Ну и изменить систему звонков - мы видели, что на практике дети после звонка в едином потоке сливаются в коридоре. Будем разводить эти потоки и свободного перемещения уже не будет», - сказала начальник управления образования. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На выборах главы облсовпрофа профсоюз работников леса не поддержит Ульяну Михайлову
Тёплый июнь в Псковской области обещают синоптики
Не перекладывать ответственность на губернаторов и врачей по выплатам медикам призвал Путин Правительство
Банки реструктуризовали 380 кредитов псковских предпринимателей
Михеев: Ситуация с коронавирусом не остановила ключевые инвестпроекты
«Чудской проект» запустил эко-портал Псковской области
Михаил Ведерников вместе с профсоюзами проверит наличие средств защиты в новосокольнической «скорой»
Четверо членов псковского Молодёжного парламента пойдут на предварительное голосование «Единой России»
Более 100 тысяч рублей лишилась псковичка при попытке вернуть «ошибочный платёж»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Миссия выполнима

Общество
19 мая 14:25

Миссия выполнима

Добровольчество - это не про толстовку с логотипом, а про фундамент гражданского общества.
Простуда – фактор риска?

Общество / Здоровье
18 мая 15:54

Простуда – фактор риска?

Могут ли частые ОРВИ создать иммунитет от коронавируса или несут дополнительную угрозу
Все соседи онлайн

Общество
15 мая 17:12

Все соседи онлайн

Представители НКО учатся эффективной работе на удаленке