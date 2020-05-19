Запись первоклассников в псковские школы переведена в онлайн

Запись детей в первые классы школ Пскова переведена в онлайн-режим, при этом подать заявление можно по электронной почте и даже в Инстаграме. Об этом сообщила начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире ПАИ-live 19 мая.

Она отметила, что основная масса родителей успела подать заявления до начала ограничительных мер по коронавирусу. «Ни один первоклашка без места в школе не останется. Мы говорим: «Подавайте заявления, мы места найдем», - подчеркнула Анна Кузыченко.

Она выразила надежду, что 1 сентября удастся провести в обычном формате. «Мы видим рекомендации Роспотребнадзора, видим, насколько всё меняется. Сегодня рекомендовано не начинать уроки для всех в одно время, минимизировать встречи в спортзале - для Пскова это будет сложным вопросом. Ну и изменить систему звонков - мы видели, что на практике дети после звонка в едином потоке сливаются в коридоре. Будем разводить эти потоки и свободного перемещения уже не будет», - сказала начальник управления образования.