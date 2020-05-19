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Происшествия / Преступление

Более 100 тысяч рублей лишилась псковичка при попытке вернуть «ошибочный платёж»

19 мая 2020 года, 12:06

Более 100 тысяч рублей сняли мошенники с карты пожилой жительницы Псковского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщине позвонил неизвестный, который представил сотрудником банка. Он заявил, что на счёт пенсионерки поступил ошибочный перевод и его нужно вернуть, а в результате оставил псковичку без денег. По данному факту проводится проверка.

Ещё один «сотрудник банка» обманул жительницу Великих Лук. Мошенник под предлогом предотвращения несанкционированного списания снял с карты женщины 46 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В целом за несколько дней жители Пскова, Великих Лук, Острова, Новосокольников и Псковского района лишились более 400 тысяч рублей. «Действовали нечистые на руку лица под различными предлогами, - отметили в пресс-службе УМВД. - Кто-то предложил доверчивым людям возможность получить дополнительный заработок или кэшбек, а кто-то изъявил желание приобрести сложную бытовую технику».

Все пострадавшие обратились в полицию. Ведется следствие. Полиция убедительно просит жителей области не забывать о мерах безопасности при общении с неизвестными в интернете и по телефону. 

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