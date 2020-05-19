Каждый день медики отправляют по домам по 20 воспитанников детсадов Пскова

Ежедневно порядка 20 детей отправляют медики домой из детсадов Пскова. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко в эфире ПАИ-live 19 мая. Она отметила, что ежедневно утром медицинские работники проводят в детских садах термометрию. «Родители все равно приводят детей с симптоматикой», - пояснила Анна Кузыченко.

Сейчас, по её словам, в каждом детском саду Пскова работают по 3-4 дежурные группы, их посещают 1 тыс. 755 детей.

В обычный период в одной группе в дошкольном учреждении может быть до 30 воспитанников, сейчас — до 12. При этом дежурные группы расположены так, чтобы даже лестничные пролеты были разными.

«Родителям надо работать, многие устали, но массово открыть дошкольные учреждения сейчас означает перечеркнуть все то, что было до этого», - подчеркнула Анна Кузыченко. Она добавила, что на сегодняшний день в область коронавирус выявлен у 9 детей, но в детских садах Пскова заражённых воспитанников нет.