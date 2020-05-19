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Общество / Образование

Анна Кузыченко: Последний звонок онлайн не даст ощущения праздника

19 мая 2020 года, 11:25

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко уверена, что последний звонок и выпускной в онлайн-формате не принесут позитивных эмоций. «Мне кажется, слово «онлайн» становится токсичным и не будет иметь никакого эффекта, ощущения праздника и радости не будет», - заявила она в эфире ПАИ-live 19 мая.

По словам начальника управления образования, выдача аттестатов тоже не будет торжественной и публичной.

Анна Кузыченко уверена, что из-за коронавируса май и июнь — не то время, когда нужно планировать торжества. «Какой может быть выпускной в состоянии неизвестности? Сейчас надо сосредоточиться на окончании учебы и ЕГЭ», - подчеркнула она.

Тем не менее, начальник управления образования сообщила, что формат, в котором можно организовать последний звонок и выпускные сейчас прорабатывается. «Это будет общая песня или общее время, что-то такое будет, мы над этим работаем», - пояснила она.

Организовать же выпускной в школах Анна Кузыченко предлагает в августе. 

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