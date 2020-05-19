Более 13 тысяч школьников Пскова получат продуктовые наборы

13 тыс. 267 школьников Пскова получат продуктовые наборы, сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко в эфире ПАИ-live 19 мая.

Она отметила, что когда списки детей были составлены, городские власти направили запросы разным поставщикам. «Был вариант, когда один поставщик предоставляет только рыбные консервы, другой — молоко. Были варианты разделить поставщиков по школам. Но как только мы четко обозначили требования по ГОСТ, по остаточному сроку хранения, объему, многие предприниматели отозвали коммерческие предложения», - рассказала Анна Кузыченко.

В итоге были определены два поставщика, между которыми практически поровну поделили школы Пскова. «Меня радует, что один из поставщиков вложил в коробки свои контакты, куда можно обратиться. Например, в апреле две коробки были раздавлены. Поставщик приехал и в тот же день заменил наборы полностью», - рассказала гостья эфира.

По её словам, родители благодарят за такую поддержку. При этом есть те, кто просит передать наборы более нуждающимся, и те, кто передавал продукты пожилым людям.

Наборы школьникам выдали в апреле, сейчас идёт раздача продуктов за май. «Закрывается учебный год, система поддержки питания закрывается, продолжения акции ждать не будем», - заключила Анна Кузыченко.