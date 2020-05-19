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Происшествия / ДТП

Ребёнок на велосипеде попал под колёса КАМАЗа в Псковском районе

19 мая 2020 года, 10:10

15-летний велосипедист попал под колёса КАМАЗа на 3-м километре дороги Псков — Родина в Псковском районе. Авария произошла 18 мая около 16:40, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ребёнок на велосипеде попал под колёса КАМАЗа в Псковском районе
Фото с места ДТП
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Восьмиклассник ехал на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. За рулём КАМАЗа сидел 35-летний мужчина.

Мальчик получил ушибы головы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

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