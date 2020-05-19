Ребёнок на велосипеде попал под колёса КАМАЗа в Псковском районе

15-летний велосипедист попал под колёса КАМАЗа на 3-м километре дороги Псков — Родина в Псковском районе. Авария произошла 18 мая около 16:40, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
15-летний велосипедист попал под колёса КАМАЗа на 3-м километре дороги Псков — Родина в Псковском районе. Авария произошла 18 мая около 16:40, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Восьмиклассник ехал на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. За рулём КАМАЗа сидел 35-летний мужчина.
Мальчик получил ушибы головы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.