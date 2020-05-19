Число выздоровевших от коронавируса за сутки в Псковской области превысило количество заболевших

В Псковской области за минувшие сутки выздоровели 13 заражённых коронавирусом, при этом новых случаев заболевания зафиксировали меньше — 10. «Треть всех заболевших коронавирусом в регионе полностью выздоровели. Действительно хорошие новости», - написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Умерли 9 заражённых коронавирусом.

Михаил Ведерников отметил, что 18 мая обсудил ситуацию в регионе с главным государственным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком. «Риски по-прежнему остаются высокими, и неосторожность может повлечь за собой резкий рост заболевания. Поэтому держимся, соблюдаем все предписания Роспотребнадзора, бережём себя и своих близких», - подчеркнул глава региона.

На сегодняшний день в Псковской области провели 16 тыс. 769 исследований на коронавирус.