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Общество / Здоровье

Число выздоровевших от коронавируса за сутки в Псковской области превысило количество заболевших

19 мая 2020 года, 09:17

 В Псковской области за минувшие сутки выздоровели 13 заражённых коронавирусом, при этом новых случаев заболевания зафиксировали меньше — 10. «Треть всех заболевших коронавирусом в регионе полностью выздоровели. Действительно хорошие новости», - написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. 

Таким образом, в области зафиксированы 460 случаев заболевания, вылечены 156 человек.

Число выздоровевших от коронавируса за сутки в Псковской области превысило количество заболевших

Фото из Instagram губернатора

Умерли 9 заражённых коронавирусом.

Михаил Ведерников отметил, что 18 мая обсудил ситуацию в регионе с главным государственным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком. «Риски по-прежнему остаются высокими, и неосторожность может повлечь за собой резкий рост заболевания. Поэтому держимся, соблюдаем все предписания  Роспотребнадзора, бережём себя и своих близких», - подчеркнул глава региона.

На сегодняшний день в Псковской области провели 16 тыс. 769 исследований на коронавирус.  

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