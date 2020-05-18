Губернатор проконтролировал ход дорожных работ в Пскове

Первым объектом контрольного выезда стал участок улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до пересечения с улицей Гражданской. Представители подрядной организации сообщили, что сложившиеся ранее проблемы, в том числе с бесхозными инженерными сетями, решены. Работники готовы ударными темпами наверстать отставание от графика. В ближайшее время планируется укладка асфальта на тротуарах по улице Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской. На дороге уже уложены нижние слои асфальтобетона. Работы продолжаются на улице Гражданской, Стахановской и на участке улицы Яна Фабрициуса между улицами Гражданской и Металлистов.

Затем губернатор проконтролировал ход работ на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной. Отставание от графика там все еще сохраняется — примерно 1,5 месяца. Все задержки также были связаны с переустройством инженерных сетей, которые не были указаны в планах. На данный момент договоры с ресурсоснабжающими организациями по проведению профильных работ заключены.

«Наверстывайте отставание от графика», — обратился он к представителям подрядной организации в завершение осмотра объекта. Глава региона дополнительно поручилрегиональному Комитету по транспорту и дорожному строительству взять на контроль вопрос со своевременной оплатой проделанных работ.

На строительной площадке на улице Леона Поземского подрядчик сообщил, что до конца месяца основные работы будут завершены. Работники, по заверениям подрядчика, будут наверстывать отставание от графика, которые возникли из-за ситуации с переносом электрических сетей, а также проведением археологических изысканий. Михаил Ведерников подчеркнул, что со стороны областной администрации будет вестись контроль над качеством работ, а также сроками их выполнения.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федерального бюджета на реконструкцию части улицы Яна Фабрициуса и перекрестка с улицей Гражданской выделено порядка 157 млн рублей, на реконструкцию перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной — около 113 млн рублей. Более 350 млн рублей консолидированного бюджета выделено на работы по улице Леона Поземского и ряда прилегающих общественных пространств.