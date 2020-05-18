Михаил Ведерников о новой сцене Зеленого театра в Пскове: Не сравнить с тем, что было ранее

«Проделана большая работа. Новая сцена выглядит замечательно. Не сравнить с тем, что было ранее. Масштабно», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, проинспектировав 18 мая вместе с вице-губернатором Василием Осиповым и главой администрации Пскова Александром Братчиковым реконструкцию Зеленого театра в Пскове.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, Александр Братчиков представил Михаилу Ведерникову проектные решения по помещениям, где артисты будут готовиться к выступлениям, познакомил с тем, какие кресла установят в зрительном зале. Губернатор подчеркнул, что при обустройстве пространства должны быть учтены мнения жителей города, а также требования, установленные региональным Комитетом по охране объектов культурного наследия.

На данный момент к монтажу готовятся станки для хорового пения, благодаря которым на сцену единовременно смогут подняться порядка 600 человек. Работы на объекте идут в соответствии с графиком.

«Я очень надеюсь, когда ограничительные меры будут сняты, мы обязательно проведем здесь ряд мероприятий, в том числе и праздник хорового пения», - сказал Михаил Ведерников. Он выразил уверенность, что «площадка будет всегда востребована».