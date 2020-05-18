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Политика

Антон Минаков о главе Пустошкинского района: Неудовлетворительная оценка ее работы вполне заслуженная

18 мая 2020 года, 20:24

«Мы считаем, что оценка, которую она сегодня получила, абсолютно заслуженная», – заявил лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков, комментируя Псковскому агентству информации неудовлетворительную оценку, которую депутаты Пустошкинского районного Собрания дали работе в 2019 году главы муниципалитета Светланы Васильковой.

По его мнению, чтобы занимать такую серьёзную должность человек «должен обладать определённым набором знаний и опыта», «быть хозяйственником, в принципе понимать проблематику района и видеть решение проблем».

Антон Минаков рассказал, что в последнее время в адрес регионального отделения ЛДПР поступало большое количество жалоб от жителей Пустошкинского района на работу главы. «Она избралась на волне оппозиционных настроений, но при этом не обладает достаточным количеством опыта и знаний, чтобы выводить район на более высокий уровень», - считает он.

По мнению либерал-демократа, Светлана Василькова «нанесла ущерб работе района». 

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