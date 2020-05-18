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Политика

Пустошкинский депутат: Глава района не решает проблемы

18 мая 2020 года, 20:17

Депутат Пустошкинского районного Собрания Дмитрий Зарембо считает, что глава района Светлана Василькова «не взаимодействует с областными властями и не решает проблемы местного значения». Как сообщает Псковское агентство информации, так он прокомментировал решение Собрания поставить неудовлетворительную оценку работе главы в 2019 году.

По его словам, из 14 депутатов участвовавших в сессии 18 мая, за неудовлетворительную оценку проголосовали 8.

Депутаты должны были заслушать отчёт главы Пустошкинского района о работе 30 апреля, но Светлана Василькова не предоставила его своевременно. 

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