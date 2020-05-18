Заместителем прокурора Кабардино-Балкарии назначен Сергей Белов

Экс-прокурор Псковской области Сергей Белов стал заместителем прокурора Кабардино-Балкарской Республики. Указ о его освобождении от предыдущей должности подписал президент России Владимир Путин, приказ о назначении на новый пост выпустил генеральный прокурор РФ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.