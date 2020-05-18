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Политика / Власть

Заместителем прокурора Кабардино-Балкарии назначен Сергей Белов

18 мая 2020 года, 17:42

Экс-прокурор Псковской области Сергей Белов стал заместителем прокурора Кабардино-Балкарской Республики. Указ о его освобождении от предыдущей должности подписал президент России Владимир Путин, приказ о назначении на новый пост выпустил генеральный прокурор РФ, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Заместителем прокурора Кабардино-Балкарии назначен Сергей Белов
Сергей Белов
Пресс-служба прокуратуры региона

Исполнение обязанностей прокурора Псковской области с 14 мая возложено на первого заместителя прокурора Псковской области Виктора Теплякова.

Ранее, 15 мая, Псковское областное Собрание согласовало назначение прокурором Псковской области Ивана Грибова. Губернатор Михаил Ведерников также поддержал кандидатуру. 

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