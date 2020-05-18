Торговая онлайн-платформа заработает в ближайшие дни в Псковской области

Площадку для онлайн-торговли в ближайшие дни запустят в Псковской области, сообщила директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова в эфире ПАИ-live 18 мая. Она подчеркнула, что подобные проекты уже действуют в двух регионах страны, однако, с технической точки зрения они уступают псковскому, передаёт Псковское агентство информации.

«Это очень хороший инструмент. На сегодня эта площадка будет бесплатной мерой поддержки для местных производителей товаров и услуг. Многое зависит от того, насколько активно бизнес будет включаться в эту площадку. История покажет, насколько этот продукт предпринимателям нужен», - подчеркнула Анастасия Иванова.

По её словам, технических ограничений по заходу на торговую площадку нет, там могут свои товары представить и крупные производители, и фермеры. «Это очень удобная и технически продуманная площадка, тем более когда многие индивидуальные предприниматели не имеют своего сайта», - подчеркнула Анастасия Иванова.