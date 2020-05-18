В псковских новостройках появятся шоурумы

Компания «Псковжилстрой» сделает шоурумы в новостройках. Об этом сообщил в эфире ПАИ-live генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

По его словам, шоурумы помогут покупателю, который планирует приобрести квартиры с отделкой, увидеть, каким будет его жилье. «Чтобы человек видел, что он покупает, должны быть шоурумы. Чтобы их сделать, дома должны быть идентичными. «Псковжилстрой» делает разные квартиры. Чтобы люди не уставали от одних и тех же планировок, мы их миксуем. Сейчас строим два-три одинаковых дома, и в одном из них сделаем шоурум», - рассказал директор компании-застройщика.

Владислав Абрамов рассказал о том, что такой опыт уже применялся в Москве:

«В Москве я был первопроходцем. Мне говорили, что квартиры с отделкой никто не купит. Но у нас стали расходиться квартиры с отделкой быстрее, чем квартиры без отделки. И пришлось срочно делать отделку и в остальных квартирах, потому что люди хотели именно такое жилье», - рассказал он. Но добавил, что «псковский рынок и люди в Пскове в этом плане консервативнее: они думают, что они сделают отделку лучше и качественнее, чем профессионалы».

По его словам, компания жестко контролирует качество жилья в домах, которые строит. «И не важно, сколько заплатил покупатель за квадратный метр. Застройщик должен строить качественное жилье», - подчеркнул Владислав Абрамов.

Он также заметил, что многоквартирные дома должны соответствовать строительным нормам. Например, нельзя построить дома из стекла - сдать их будет очень трудно, так как они не пройдут по строительным нормам. «В лоджиях у нас сделано хорошее витражное остекление», - сказал Владислав Абрамов.

Также руководитель «Псковжилстрой» рассказал, что компания впервые использует новую технологию строительства - вентилируемый фасад, который позволяет избежать запотеваний и, соответственно, размножения грибков и микроорганизмов.

«В Пскове эта технология, наверное, используется в жилых домах впервые. В перинатальном центре тоже использовалась такая технология, но там устаревший материал. С жильем мы, наверное, первые. Это будет качественно», - отметил Владислав Абрамов.