Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

В псковских новостройках появятся шоурумы

18 мая 2020 года, 16:09

Компания «Псковжилстрой» сделает шоурумы в новостройках. Об этом сообщил в эфире ПАИ-live  генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

По его словам, шоурумы помогут покупателю, который планирует приобрести квартиры с отделкой, увидеть, каким будет его жилье. «Чтобы человек видел, что он покупает, должны быть шоурумы. Чтобы их сделать, дома должны быть идентичными. «Псковжилстрой» делает разные квартиры. Чтобы люди не уставали от одних и тех же планировок, мы их миксуем. Сейчас строим два-три одинаковых дома, и в одном из них сделаем шоурум», - рассказал директор компании-застройщика.

Владислав Абрамов рассказал о том, что такой опыт уже применялся в Москве:
«В Москве я был первопроходцем. Мне говорили, что квартиры с отделкой никто не купит. Но у нас стали расходиться квартиры с отделкой быстрее, чем квартиры без отделки. И пришлось срочно делать отделку и в остальных квартирах, потому что люди хотели именно такое жилье», - рассказал он. Но добавил, что «псковский рынок и люди в Пскове в этом плане консервативнее: они думают, что они сделают отделку лучше и качественнее, чем профессионалы».

По его словам, компания жестко контролирует качество жилья в домах, которые строит. «И не важно, сколько заплатил покупатель за квадратный метр. Застройщик должен строить качественное жилье», - подчеркнул Владислав Абрамов.

Он также заметил, что многоквартирные дома должны соответствовать строительным нормам. Например, нельзя построить дома из стекла - сдать их будет очень трудно, так как они не пройдут по строительным нормам. «В лоджиях у нас сделано хорошее витражное остекление», - сказал Владислав Абрамов.

Также руководитель «Псковжилстрой» рассказал, что компания впервые использует новую технологию строительства - вентилируемый фасад, который позволяет избежать запотеваний и, соответственно, размножения грибков и микроорганизмов.

«В Пскове эта технология, наверное, используется в жилых домах впервые. В перинатальном центре тоже использовалась такая технология, но там устаревший материал. С жильем мы, наверное, первые. Это будет качественно», - отметил Владислав Абрамов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Анастасия Иванова: Для некоторых псковских предпринимателей пандемия стала толчком к развитию
В Пскове оживляется спрос на жилье
С 3 июня планируется начать отключения горячей воды в Псковской области
Грозы прогнозируются в Псковской области в ближайшие часы
В больницах и детсадах Псковской области отопительный сезон продолжается
В обычный режим работы псковские детсады могут перейти с 1 июня
Меры поддержки для НКО разработают в Псковской области
Наталья Плявинская: Мы одними из первых в стране решили провести форум в онлайн-режиме
26 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Мал мала меньше (инфографика)

Экономика
14 мая 10:10

Мал мала меньше (инфографика)

С 1 июля в Псковской области вводится новый налоговый режим, который позволит множеству «микропредпринимателей» выйти из тени
Не «Ура, каникулы!»

Экономика
7 мая 14:27

Не «Ура, каникулы!»

Малый бизнес Псковской области постепенно возвращается к работе
Ипотека: слишком рано или слишком поздно?

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
7 мая 10:29

Ипотека: слишком рано или слишком поздно?

«Псковская правда» выяснила, можно ли сейчас купить квартиру так, чтобы потом не было мучительно больно