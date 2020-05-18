Анастасия Иванова: Для некоторых псковских предпринимателей пандемия стала толчком к развитию

Толчком к развитию и цифровизации стала пандемия для некоторых предпринимателей в Псковской области, заявила директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова в эфире ПАИ-live 18 мая, передаёт Псковское агентство информации.

«Невозможно сказать, что это время для развития, но это и не время для того, чтобы ничего не делать», - отметила Анастасия Иванова.

Она отметила, что то, насколько пострадали предприниматели, зависит от сферы их деятельности. Например, у заведений общественного писания есть возможность наладить работу дистанционно и организовать доставку, а у гостиничного бизнеса вариантов удалённой работы нет.

«Я надеюсь, что бизнес продержится. Выдержит. Потихоньку будем из этой ситуации выходить», - заключила Анастасия Иванова.