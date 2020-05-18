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Экономика

В Пскове оживляется спрос на жилье

18 мая 2020 года, 15:54

«В Пскове постепенно оживляется спрос на жилье, и, думаю, в ближайшие месяцы мы выйдем на тот уровень спроса, на котором мы были», - сообщил в эфире ПАИ-live  генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

По словам Владислава Абрамова, в марте из-за пандемии коронавируса в Пскове наблюдался спад спроса на жилье. «Был период, когда за две недели не было ни одного звонка», - сказал он. Но отметил, что такая ситуация связана не с экономическим положением псковичей, а с их опасениями потерять доход.

Впрочем, по его словам, пандемия коронавируса в апреле-мае совпала с так называемым «мертвым сезоном», когда жилье и так продается не очень активно. Поэтому руководитель компании-застройщика надеется на летний сезон, когда покупатели, в том числе и гости региона, присматривают себе квартиры.


В Пскове оживляется спрос на жилье
В Пскове жилье активно строится, и спрос на него есть
Фото pskovzhilstroi.ru

Однако основной покупатель – жители Пскова и Псковского района. «Неправда, что псковичи не могут купить жильё. У нас из Санкт-Петербурга, Москвы и ближнего зарубежья покупают не более 5% всех квартир. Небольшой процент – покупатели из Мурманска, Архангельской, Московской областей, Эстонии, Латвии», - рассказал он.

На сегодняшний день основная застройка компании - это Борисовичи, квартал рядом с новой школой и ТК Fjord Plaza. «Это дома эконом-класса. Но это не «панельки», а дома хорошего качества. Люди платят деньги и за свои деньги имеют право получить качественное жилье», - подчеркнул Владислав Абрамов.

Вторая крупная застройка, которую ведёт компания, - жилой комплекс «Балтийская жемчужина». «Здесь строятся дома повышенной комфортности: кирпичные, полносборные, с большими площадями кухонь, комнат, с красивым остеклением, с большими балконами и лоджиями. Достаточно красивые и уютные», - уточнил Владислав Абрамов.

По словам Владислава Абрамова, до конца текущего года цена на жилье «Псковжилстроя», вероятно, поднимется, но не на весь сегмент, не на все квартиры. «У нас сейчас в Пскове достаточно много жилья, то, что не распродалось, будет идти по старой цене», - подчеркнул он.

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