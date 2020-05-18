В Пскове оживляется спрос на жилье

«В Пскове постепенно оживляется спрос на жилье, и, думаю, в ближайшие месяцы мы выйдем на тот уровень спроса, на котором мы были», - сообщил в эфире ПАИ-live генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

По словам Владислава Абрамова, в марте из-за пандемии коронавируса в Пскове наблюдался спад спроса на жилье. «Был период, когда за две недели не было ни одного звонка», - сказал он. Но отметил, что такая ситуация связана не с экономическим положением псковичей, а с их опасениями потерять доход.

Впрочем, по его словам, пандемия коронавируса в апреле-мае совпала с так называемым «мертвым сезоном», когда жилье и так продается не очень активно. Поэтому руководитель компании-застройщика надеется на летний сезон, когда покупатели, в том числе и гости региона, присматривают себе квартиры.