С 3 июня планируется начать отключения горячей воды в Псковской области

Отключения горячей воды в Псковской области планируется начать с 3 июня. Такую дату озвучил на совещании у губернатора Михаила Ведерникова 18 мая его заместитель Василий Осипов, передаёт корреспондент «Псковской правды».

В Великих Луках график отключения горячей воды был смещён на 28 мая, пока там ни одна котельная не остановлена, все работают в плановом режиме. Василий Осипов рекомендовал перенести начало отключений горячей воды на 3 июня.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проинформировал, что решено перенести плановый ремонт котельной в Овсище. «Остальное — по обстановке, через неделю определимся, когда будем производить отключение», - сказал он.

Василий Осипов рекомендовал властям города не откладывать ремонтные работы до августа, поскольку не понятно, как будет складываться ситуация с коронавирусом.