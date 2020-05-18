Грозы прогнозируются в Псковской области в ближайшие часы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В этой связи жителей региона просят не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, чтобы избежать сквозняка, также не рекомендуется топить печи, поскольку выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, рекомендуется отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном, не касаться металлических предметов.

Тем, кто оказался на открытой территории, советуют не прятаться под высокими деревьями, при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не рекомендуется бегать, ездить на велосипеде.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, с мобильных телефонов следует набирать номер 112 или 101.